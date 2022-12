Blitzeis und Glätte nach Wetterwechsel : Mehrere Unfälle am Morgen in Bonn und der Region

Mehrere Unfälle am Morgen in Bonn und der Region

In der Nacht zu Montag und am Morgen waren die Straßen in Bonn und der Region nass und rutschig. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn/Region Gefrierende Nässe hat am Montagmorgen in Bonn und der Region für glatte Straßen gesorgt. Der Busverkehr war zeitweise eingeschränkt. Polizei und Feuerwehr rückten zu zahlreichen Einsätzen aus.

Wegen Regenfällen und Frosttemperaturen herrschte am Montagmorgen Glatteisgefahr in weiten Teilen Deutschlands. Auch in Bonn und der Region gefror der Regen auf den Straßen unmittelbar zu Eis, sodass viele Straßen und Wege mit einer Eisschicht überzogen waren. Auch am Vormittag war daher Vorsicht geboten vor allem auf Fußwegen und in Seitenstraßen.