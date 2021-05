Von der Bonner Polizei geblitzt : 30-Jähriger fährt mit Tempo 167 durch die 70er Zone

Solch eine Messanlage der Polizei kam auch an der B9 zum Einsatz. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Mehlem Ein Raser war am Dienstag so schnell unterwegs, dass er trotz Bremsung noch an der Kontrollstation der Polizei noch vorbeifuhr. Der 30-Jährige war mit Tempo 167 auf der B9 unterwegs. Er hätte nicht schneller als 70 Stundenkilometer fahren dürfen.

Ein 30-jähriger Fahrer war am Dienstagnachmittag in seinem amerikanischen Sportwagen mit Tempo 167 auf der B9 unterwegs. Er hätte aber nicht schneller als 70 Stundenkilometer fahren dürfen. Die Lasermessstelle des Verkehrsdienstes der Polizei befand sich auf der Remagener Straße. Obwohl er übers Ziel hinausschoss, konnten die Beamten den Mann noch kontrollieren – den Geruch der überhitzten Bremsanlage in der Nase.