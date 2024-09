Bertha von-Suttner-Platz in Bonn Im Streit um Blumenkübel bahnt sich eine Lösung an

Bonn · Im Streit um die Blumenkübel auf den Außenterrassen von vier Restaurants am Bertha-von-Suttner-Platz in Bonn bahnt sich wohl eine Lösung an. Der Rat hat einen Kompromiss beschlossen. Wie sieht dieser aus?

29.09.2024 , 12:32 Uhr

Um diese und weitere Blumenkübel dreht sich ein Streit zwischen der Stadt und vier Restaurantbetreibern am Bertha-von-Suttner-Platz. Foto: Chantal Dötsch