Grünpflege in Bonn : Blumenwiese für den Nordfriedhof

Grünpflege in Bonn

Bonn Ein Teil des Nordfriedhofs in Bonn verändert sich: Im Projekt „Lebensstätte Friedhof“ soll sich die Natur mit Mohn, Kornblumen und Wiesensalbei entfalten.

Auf dem Nordfriedhof entsteht derzeit auf einer am nördlichen Rand des Friedhofs gelegenen, 1500 Quadratmeter großen, ehemaligen Rasenfläche eine Blumenwiese. Das Amt für Umwelt und Stadtgrün hat am Mittwoch 22 verschiedene Kräuterarten eingesät, unter anderem werden hier Mohn, Kornblume und Wiesensalbei gedeihen. Die Pflanzaktion ist Teil des Projektes „Lebensstätte Friedhof“, ein Gemeinschaftsprojekt des Amtes für Umwelt und Stadtgrün und der Biologischen Station Bonn. Diese hat eine Bestandsaufnahme der Flora und Fauna flächendeckend auf allen Friedhöfen im Stadtgebiet durchgeführt und dabei untersucht, welche Flächen besonders für Maßnahmen zum Schutz der Natur geeignet sind. Solche Maßnahmen können von der Anlegung einer Blumenwiese über das Anbringen von Nistkästen für Vögel bis hin zu Insektenhotels reichen. Insgesamt konnten auf den Bonner Friedhöfen drei Hektar Rasen ausfindig gemacht werden, die in den kommenden drei Jahren neu gestaltet werden sollen.