Himmelskörper erscheint rot : Wo die Mondfinsternis am Dienstag für einen „Blutmond“ sorgt

Am Dienstag gibt es mancherorts einen sogenannten Blutmond zu sehen. Foto: Marcel Kusch

Bonn Am Dienstag wird sich eine totale Mondfinsternis ereignen, wenn sich die Erde zwischen Sonne und Mond schiebt. Der sogenannte „Blutmond“ wird gegen Dienstagmittag zu sehen sein, aber nicht überall.



Wenn sich am 8. November die Erde zwischen Sonne und Mond schiebt, wird der sogenannte „Blutmond“ zu sehen sein. Nach der partiellen Sonnenfinsternis am 25. Oktober ist die totale Mondfinsternis am Dienstagmittag bereits das zweite größere Himmelsereignis innerhalb von zwei Wochen.

Während einer totalen Mondfinsternis schiebt sich die Erde zwischen Sonne und Mond. So kann kein direktes Sonnenlicht auf den Mond fallen und dieser liegt im Schatten der von der Sonne beleuchteten Erde. Nur rötliches Licht scheint auf den Mond. Deshalb wird er auch „Blutmond“ genannt. Für eine totale Mondfinsternis muss ein Zusammenspiel von Vollmond und einer bestimmten Himmelskörper-Konstellation herrschen.

In Deutschland wird der Blutmond am Dienstag sehr wahrscheinlich nicht zu sehen sein, weil sich der Mond gegen Mittag unterhalb des Horizonts befinden wird. Da die Sonne in Bonn und der Region am Dienstagnachmittag erst gegen kurz vor 17 Uhr untergeht, werden maximal Ausläufer der Mondfinsternis zu sehen sein. Zudem prognostizieren Wetterexperten überwiegend Wolken für die Region, was die Sichtbarkeit des Vollmonds erschweren dürfte.

Besser zu sehen sein soll die Mondfinsternis dagegen in Nordeuropa sowie in Teilen Asiens, Afrikas und Amerikas.