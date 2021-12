Blutspendedienste benötigen mehr Konserven : Blutspendeaufkommen um bis zu 20 Prozent eingebrochen

Teresa Proff (l.), Gesundheits- und Krankenpflegerin am Universitätsklinikum Bonn (UKB), nimmt Spenderin Christina Becher Blut ab.

Bonn 400 – so viele Spender fehlen dem Blutspendedienst West des Deutschen Roten Kreuzes derzeit täglich. Auch am Universitätsklinikum Bonn (UKB), am Helios-Klinikum Bonn/Rhein-Sieg und in den GFO Kliniken Bonn sei der Rückgang an Blutkonserven vor Weihnachten spürbar. Noch müssen Operationen etwa am UKB aber nicht abgesagt werden.