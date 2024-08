Sommerloch bei Spenden Blutkonserven in der Bonner Uniklinik werden knapp

Das Deutsche Rote Kreuz warnt vor einer gefährlichen Knappheit an Spenderblut. „Die Vorräte an Blutkonserven gehen jetzt massiv zur Neige“, warnt der Verband in einer Pressemitteilung. Die Belieferung der Krankenhäuser müsse aktuell bereits deutlich gekürzt werden. „Bei den rhesus-negativen Blutpräparaten reicht die Bedarfsdeckung gerade noch für etwas über einen Tag“, berichtet Pressesprecher Stephan David Küpper vom DRK-Blutspendedienst West, der Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland versorgt. Die feiertagsbedingten Brückentagswochenenden im Mai, die Fußball-EM und die direkt anschließenden Sommerferien hätten die Spendenwilligkeit massiv einbrechen lassen.