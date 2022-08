Farben von Iron Man : BMW-Motorrad mit Marvel-Lackierung in Bonn gestohlen

Bonn Die Polizei bittet um Hinweise, nachdem in Bonn ein Motorrad mit Sonderlackierung gestohlen wurde. Die noch unbekannten Täter haben in der vergangenen Woche zugeschlagen.

In der vergangenen Woche wurde ein auffälliges BMW-Motorrad in der Bonner Nordstadt gestohlen. In der Nacht vom 11. zum 12. August stahlen die noch unbekannten Täter nach Angaben der Polizei das nicht fahrbereite Zweirad vor einem Autohaus in der Vorgebirgsstraße.