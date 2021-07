Rat stellt 30.000 Euro bereit : Ordnungsamt in Bonn bekommt Bodycams

Bonn Jetzt können auch die Ordnungskräfte im Außendienst der Stadt Bonn mit Bodycams ausgestattet werden. Für die Anschaffung der Videokameras hat der Rat rund 30.000 Euro in den Doppelhaushalt 2021/22 bereitgestellt.

CDU-Kreisverbandschef Christos Katzidis, innenpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, begrüßt die Entscheidung. „Nachdem in Bonn die Ratsmehrheit aus Grünen, SPD, Linke und Volt im letzten Hauptausschuss noch einen mündlichen Antrag der CDU-Ratsfraktion zur Mittelbereitung für die Beschaffung von Bodycams für die kommunalen Ordnungskräfte abgelehnt haben, sind sie jetzt in der Ratssitzung eingeknickt und haben dem Antrag mehrheitlich, mit einigen Ausnahmen, zugestimmt.“ Gerade die kommunalen Vollzugskräfte würden viel zu wenig Respekt und Wertschätzung erfahren und das, obwohl sie täglich an erster Stelle und vor der Polizei für die Durchsetzung der Coronaschutz-Verordnung zuständig und verantwortlich seien. „Es ist unsere Pflicht, diejenigen bestmöglich zu schützen, die uns schützen – und das tun neben der Polizei, die bereits Bodycams hat, auch unsere kommunalen Ordnungskräfte jeden Tag aufs Neue“, so Katzidis.