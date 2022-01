2012 gegründete KKG : Bönnsche Chinese veröffentlichen Vereinsheft zum Jubiläum

Bonn/Bornheim Die 2012 gegründete KKG Bönnsche Chinese hat mit Verzögerung ihr neues Vereinsheft zum "kleinen Jubiläum" vorgestellt. Die Gesellschaft kommt nach eigener Aussage vergleichsweise gut durch die Pandemie.

144 Seiten hat man gefüllt bekommen, obwohl viele Veranstaltungen ausfielen, über die sonst darin berichtet würde. Und da ist die Vereinschronik zum zehnjährigen Bestehen noch gar nicht enthalten: Die liegt der „Kompakt“-Ausgabe als eigenständiges Heft bei und dröselt die Historie von der Gründung am 12. Juni 2012 bis zur Beteiligung an der touristischen Führung durch Bonn am 18. November 2021 auf, an der per Livestream rund 80.000 Chinesen am heimischen Computer teilnahmen. Der Bericht dazu ist im eigentlichen Vereinsheft zu finden, in dem nachzulesen ist, wie die Bönnsche Chinese die coronabedingt ausgefallenen Termine kompensierten: Statt des großen Sommerfestes gab es einen kleinen Sommertreff, statt der Weihnachtsfeier 2020 eine „Nikolaustüte to go“ für die Kinder der Mitglieder und Freunde. Und die Hochwasserkatastrophe wird ebenfalls thematisiert, weil einige Vereinsmitglieder betroffen sind, für die auch weiter Spenden gesammelt werden.