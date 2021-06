Greta ist verschwunden : Erneut Lastenrad von Bolle Bonn gestohlen

Bonn Bereits mehrfach wurden bei Bolle Bonn, einem Lastenradprojekt, Räder und Anhänger entwendet. Nun ist Greta verschwunden.

Erneut wurde ein Lastenrad aus dem Fuhrpark von Bolle Bonn gestohlen. Der Betreiber des Lastenradprojekts, Ulrich Buchholz, wendete sich hilfesuchend an den General-Anzeiger. Nach eigenen Angaben sei das Lastenrad „Greta“ zwischen Montagnacht und Mittwochmittag in der Dorotheenstraße 124, Ecke Kaiser-Karl-Ring, in Bonn gestohlen worden.