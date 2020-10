Gedenkfeier im Frauenmuseum : Bonner erinnern an Bombenangriff vom 18. Oktober 1944

Bonn Von der Gertrudiskapelle sind bei einem Bombenangriff vom 18. Oktober 1944 nicht viel übrig geblieben. Am Sonntag haben Politiker und ein Zeitzeuge im Bonner Frauenmuseum an diesen schicksalhaften Tag gedacht.

Nach der Bombardierung der Altstadt vor 76 Jahren wurde vieles wieder aufgebaut, aber die Gertrudiskapelle nicht. Ihre Überreste im Frauenmuseum sind daher ein gutes Symbol, um an die Toten dieses 18. Oktobers 1944 zu erinnern. Bei der Gedenkveranstaltung am Sonntag wurde dort einiges abgelegt: Bürgermeister Reinhard Limbach brachte für die Bonner CDU einen Kranz, Reiner Burgunder für den Beueler Schifferverein einen großen Rheinkiesel. Als Vertreter der Kolpingfamilie Bonn-Zentral entzündete Heinz Meyer dort eine Kerze – die Kapelle hatte Mitgliedern als Stätte für Widerstandstreffen während der Nazi-Diktatur gedient. Und der älteste Überlebende Johannes Kieserg erinnerte mit Rosen an Angehörige, die dem Bombenhagel zum Opfer gefallen waren.

„Wir müssen kämpfen, wir müssen wachsam sein“

„Es ist ein Tag, der uns unserer Verantwortung für den Frieden bewusst macht“, sagte Limbach. „Aus der Erinnerung an diesen Tag müssen wir Lehren für das Miteinander von heute und morgen ziehen.“ Und zwar gerade in Zeiten des Wiedererstarkens des Nationalsozialismus in Europa. Museumsleiterin Marianne Pitzen sagte dazu: „Wir müssen kämpfen, wir müssen wachsam sein, gerade in diesen Tagen.“