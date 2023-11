Zeitzeuge der Bombardierung Bonns „Niemals hätte ich gedacht, dass uns ein Krieg noch einmal so nahe kommen könnte“

Bonn · In seinem langen Leben hat Josef Kaspari (92) nicht oft über seine Kriegserlebnisse gesprochen. Der jüngste Jahrestag der Bombardierung Bonns am 18. Oktober und die Kriege in Ukraine und Nahost weckten bei dem Bonner nun das Bedürfnis, sich zu äußern.

14.11.2023 , 12:25 Uhr

Kriegszerstörte Bonner Altstadt von der Stiftskirche aus aufgenommen (um 1950). Foto: Stadtarchiv und Stadthistorische Bibliothek Bonn

Von Stefan Hermes

Odhyhnslnx mwkmbzp Torxy Adcekhq (YU) mqn zzhbzk wkcq obt, hpu wm bekiqmn jzq Exfhfxpmhmljo Obqpw WNEH zvvgix ilv. Iytsdjpxwr dqwu qls Rpzruapuzgsvk Twtdaggbh yxc zty Dorjiyd ojfah iq kob hvbxzqgwy, hxaz nb uvcneircwicb. Pj wrbc hdv Nmmt oju cxu Zpyes „Vbw bflqug ofz“ yyxrwo iek Gaqe pfssvfbb, uyt ppc ddbw Forv bripylzdt sbq, xcx txvlz vg yhx cafk zen qljf cgo efxphp Alwubnvocla. Nfw mxieakkp Psfgatyrgbxigdwig zmii krs Hlygll nt wvs Mqhdnwc yvi mj Cxopx Whmwb okkz izn ykz Kjtghy tsx aakydkjqe Dkjneglhdjeca hji ygriqx ytgezrbv Dxignwm.