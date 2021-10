Sperrung im Umkreis von 150 Metern : Bombe am Römerbad in Bonn soll noch heute gesprengt werden

Für die Sprengung einer Weltkriegsbombe an der Eduard-Spoelgen-Straße in Bonn muss der Bereich im Umkreis von 150 Metern gesperrt werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Bonn Auf dem Gelände des Römerbades in Bonn ist am Montagnachmittag eine zehn Kilo schwere Weltkriegsbombe gefunden worden. Da sie nicht transportiert werden kann, soll die Bombe noch am Montag gesprengt werden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Bonn ist an der Eduard-Spoelgen-Straße am Montagnachmittag bei Bauarbeiten eine zehn Kilo schwere Weltkriegsbombe auf dem Gelände des Römerbades entdeckt worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat den Fund bestätigt, teilte die Stadt Bonn mit. „Da das Kampfmittel nicht transportabel ist, muss dieses vor Ort gesprengt werden“, heißt es in der Mitteilung. Eine genaue Uhrzeit für die Sprengung nannte die Stadt Bonn zunächst nicht.

Für die Sprengung der Weltkriegsbombe muss ein Bereich im Umkreis von 150 Metern abgesperrt werden. Darunter fällt auch der Leinpfad am Rheinufer. Auch die Schifffahrt auf dem Rhein wird für die Dauer der Sprengung gesperrt. Die Autobahn A565 ist nach derzeitigem Stand nicht betroffen. Derzeit prüft der Stadtordnungsdienst noch, ob auch Evakuierungen notwendig sind.

Da die Sprengung mit erheblichem Lärm einhergehen wird, will die Feuerwehr Bonn einen Hinweis über die Warn-App Nina senden.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Der General-Anzeiger arbeitet dazu mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Wie die repräsentativen Umfragen funktionieren und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

(ga)