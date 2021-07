Am Brassertufer : Brandbombe in Bonn aus dem Rhein geholt

In Bonn wurde eine Bombe aus dem Rhein geholt. Das Brassertufer ist aktuell gesperrt. Foto: Axel Vogel

Update Bonn In Bonn ist am Mittwoch eine Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg aus dem Rhein geholt worden. Der Kampfmittelräumdienst entsorgte die Bombe am Nachmittag. Das Brassertufer war vorübergehend für den Verkehr gesperrt.

Eine Brandbombe ist am Mittwoch von einem Baggerschiff aus dem Rhein bei Bonn geholt worden. Das teilte die Feuerwehr mit. Das Schiff „Doris“ holte die Bombe nahe des Brassertufers aus dem Fluss. Nach Angaben der Feuerwehr soll es sich um eine Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg handeln.

🔴Kampfmittelfund auf dem Rhein

Ein Baggerschiff hat eine Brandbombe aus dem 2. Weltkrieg vom Grund des Rheins heraufgeholt.

Diese wurde mit Kies bedeckt und der #Kampfmittelbeseitigungsdienst verständigt. Sperrradius 100m. Schiffe können mit Abstand weiter passieren. ^ff — Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn (@FeuerwehrBonn) July 14, 2021