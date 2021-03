Mann aus dem Ruhrgebiet : Tatverdächtiger nach Bombendrohung an Bonner Uniklinik ermittelt

Update Bonn Am Montagmorgen war die Polizei an der Uniklinik Bonn im Einsatz. Es gab eine Bombendrohung. Inzwischen hat die Polizei den mutmaßlichen Anrufer ermitteln können.

Gegen die Bonner Uniklinik gab es am Montagmorgen eine Bombendrohung, die anonym per Telefon ausgesprochen wurde. Beamte kontrollierten deshalb am Morgen das Gelände auf dem Venusberg, machten dort aber keine verdächtigen Entdeckungen. Nur wenig später ist es der Polizei dann gelungen, einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Wie Robert Scholten, Pressesprecher der Polizei, dem GA mitteilte, handelt es sich um einen 59-jährigen Mann aus dem Ruhrgebiet, der die anonyme Drohung ausgesprochen haben soll. Die Einsatzkräfte stellten seine Kommunikationsmittel sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Kosten des Einsatzes sollen ihm in Rechnung gestellt werden.