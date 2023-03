Ehrenamtliches Engagement in Bonn Wie die Macher der Dottendorfer Jazznacht in die Zukunft blicken

Kaupter ist sichtlich stolz darauf, was er und die anderen Mitglieder über die Jahre aufgebaut haben. "Inzwischen bekommen wir von den Agenturen die Anfragen, wer bei uns spielen kann. Und wir haben uns in ganz Deutschland einen Ruf erarbeitet", meint Kaupert. Namenhafte Künstler konnten bereits für die Jazznacht gewonnen werden, wie zum Beispiel der Gitarrist Thorsten Goods oder die Saxophinistin Anna-Lena Schnabel. Möglich sei dieser Erfolg auch wegen Thomas Kimmerle gewesen, der den Verein in seinen Anfangstagen stark unterstützte und selber ein namhafter Konzertveranstalter und Musiker ist.