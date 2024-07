Trauermarsch in Bonn 100 Schiiten ziehen mit nacktem Oberkörper durch die Altstadt

Selbst in der bunten Bonner Altstadt ziehen sie die Blicke von Passanten und Anwohnern auf sich: die Schiiten, die am Montagnachmittag mit nacktem Oberkörper durch die Maxstraße zogen. Aber was seltsam anmutet, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck tiefer Trauer. Sie gedenken auf diese Weise dem getöteten Imam Hussain.