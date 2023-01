Vorkommnisse im Iran : Veranstalter erwartet 1000 Teilnehmer bei Demo in Bonn

Bonn Am Samstag zieht eine Demonstration mit rund 1000 Teilnehmer zu den „aktuellen Geschehnissen im Iran“ durch Bonn. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbeeinträchtigungen.

In der Bonner Innenstadt findet am Samstag ab 13 Uhr eine Demonstration zu den „aktuellen Geschehnissen im Iran“ statt. Dies teilte die Polizei mit. Der Veranstalter rechnet mit bis zu 1000 Teilnehmern, die sich zuerst auf dem Marktplatz versammeln und dann auf folgendem Weg durch die Stadt ziehen:

Remigiusstraße, Markt, Sternstraße, Friedensplatz, Vivatsgasse, Bottlerplatz, Mülheimer Platz, Poststraße, Maximilianstraße, Kaiserplatz, Am Neutor, Martinsplatz, Münsterplatz, Windeckstraße, Mülheimer Platz, Thomas-Mann-Straße, Budapester Straße, Sternstraße, Friedensplatz, Sterntorbrücke, Oxfordstraße, Bertha-von-Suttner-Platz, Berliner Freiheit, Am Boeselagerhof, Rheingasse, Rathausgasse, Bischofsplatz, Markt, Remigiusstraße.