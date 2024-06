10.000 Teilnehmer Das verbinden die Läufer mit dem Firmenlauf Bonn

Sport verbindet – das weiß auch Burkhard Weis. Daher hatte er 2007 mit seinem Unternehmen Event Weis einen Einfall, der sich schnell zu einem beliebten, traditionsreichen Event im Bonner Veranstaltungskalender entwickeln sollte: Der Firmenlauf Bonn. Jedes Jahr aufs Neue verwandelt sich die Blumenwiese in der Rheinaue in eine bunte Zeltstadt, wo Hunderte Firmen mit ihren Mitarbeitern einen geselligen Abend verbringen und natürlich gemeinsam den Firmenlauf rundherum bestreiten. In diesem Jahr bemerkt Weis, dass sich erstaunlich viele Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen angemeldet haben. Neben Schulen und der Uniklinik sind auch etliche Behinderteneinrichtungen am Start, deren Teilnehmer die 5,7 Kilometer auch im Rollstuhl bestreiten. Doch warum nehmen jedes Jahr erneut so viele Menschen teil?