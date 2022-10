Anne-Christine B. wird vermisst : Bonner Polizei sucht nach zwölfjährigem Mädchen

Bonn Die zwölf Jahre alte Anne-Christine B. wird vermisst. Das Mädchen war Ende September zuletzt in der Bonner Nordstadt gesehen worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach der zwölfjährigen Anne-Christine B. Die Vermisste wurde zuletzt am 27. September in der Bonner Nordstadt gesehen. Sie sollte von dort aus in eine Jugendeinrichtung in Köln überführt werden. Das Mädchen entfernte sich in Richtung Bonn-Auerberg, so die Polizei. „Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für ihren aktuellen Aufenthaltsort vor. Bekannte Anlaufadressen der Zwölfjährigen wurden von der Polizei bereits überprüft.“