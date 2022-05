Demo in der Innenstadt : 1200 Beschäftigte beteiligen sich an Kita-Warnstreik in Bonn

Verdi-Demo in der Stadt : 250 Kita-Beschäftigte in Siegburg fordern mehr Personal Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst demonstrierten am Dienstagmorgen in Siegburg. Sie fordern unter anderem eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel.