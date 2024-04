Stadt veröffentlicht Bericht 120.000 Tiere in Bonn für Versuche benutzt

Die Stadt Bonn hat aktuelle Zahlen zu Tierversuchen veröffentlicht. Demnach wurden 2022 am Universitätsklinikum Bonn (UKB) und an fünf weiteren Einrichtungen mindestens rund 120.000 Tiere zu Versuchszwecken gehalten. Tierschützer kritisieren das immer wieder. So wurde das UKB 2022 für den Negativpreis „Herz aus Stein“ nominiert, weil dort Nagetiere für die Medikamentenforschung durch bis zu 120 Würmer in der Brusthöhle starben. Die Stadt sieht das unproblematisch – hat aber auch nicht genug Ressourcen, um alle Versuche zu überprüfen.