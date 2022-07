Zeugen melden Verdächtige : Erneut mehrere Autos in Bonn-Castell zerkratzt

Symbolfoto Foto: dpa/Angelika Warmuth

Bonn Ende Juni sind in Bonn-Castell zwölf Autos zerkratzt worden. Nun sind dort in der Nacht zu Dienstag erneut mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Zeugen meldeten eine verdächtige Frau.



In der Drususstraße in Bonn sind in der Nacht zu Dienstag 13 Autos zerkratzt worden. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben eine Frau fest, die für die Schäden verantwortlich sein soll. Gegen 0.25 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert und eine Frau gemeldet, die mehrere Autos zerkratzt haben soll.

Am Tatort trafen die Beamten die Verdächtige zunächst nicht mehr an. Nach Rücksprache mit den Zeugen machten sie die Frau jedoch in ihrer Wohnung in der Nähe ausfindig. Die Polizei brachte sie auf Präsidium, das sie in der Nacht jedoch wieder verlassen konnte.

Erst Ende Juni waren an der Drususstraße zwölf Autos an der Seite zerkratzt worden. Die Polizei prüft nun, ob die Verdächtige auch für diese Taten verantwortlich sein könnte. Dazu suchen die Ermittler nach weiteren Zeugen und bitten unter der Telefonnummer 0228/150 oder per Mail an KK15.Bonn@polizei.nrw.de um Hinweise zu den Taten. Die Ermittlungen dauern an.

(ga)