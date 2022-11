Vorfall in Bonn : Mann soll 13-Jährige im Bus sexuell belästigt haben

Bonn Ein noch unbekannter Mann soll in Bonn einem Mädchen gefolgt sein und sie in einem Bus der Linie 612 sexuell belästigt haben. Die Polizei hat nun ein Foto des Verdächtigen veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Nach einem Fall der sexuellen Belästigung in einem Bus der Linie 612 am 18. Juli 2022 hat die Bonner Polizei jetzt eine Fotofahndung gestartet. Gesucht wird ein Mann, der zwischen 19.45 Uhr und 20.10 Uhr an der Haltestelle Moltkestraße ein 13-jähriges Mädchen angesprochen haben soll. Als das Mädchen vor dem Mann fliehen wollte, folgte ihr der Tatverdächtige bis zur Haltestelle Bonner Straße, wo beide in einen Bus der Linie 612 in Richtung Dottendorf einstiegen, teilte die Polizei mit.