Demonstration gegen Räumung von Lützerath : Rund 150 Menschen protestieren in Bonn gegen geplanten Tagebau

Bonn Klimaaktivisten haben am Mittwochabend in der Bonner Altstadt gegen die Räumung von Lützerath demonstriert. Bei der Kundgebung auf dem Frankenbadplatz wurde die Landesregierung kritisiert.

Rund 150 Menschen sind am Mittwochabend dem Aufruf der Bonner Gruppe von Fridays for Future und anderen Klimaschutzgruppen gefolgt und haben in der Bonner Altstadt gegen die angekündigte Räumung des Dorfes Lützerath demonstriert. Der Energiekonzern RWE hat die Gebäude und Grundstücke gekauft, will den Ort abreißen und auf dem Gelände Braunkohle abbauen.