Aufruf von Fridays for Future Rund 1500 Menschen demonstrieren beim Klimastreik in Bonn

Bonn · Rund 1500 Menschen demonstrieren an diesem Freitag in Bonn beim 13. Klimastreik von Fridays for Future. Sie fordern unter anderem die Beendigung von Subventionen für fossile Brennstoffe.

15.09.2023, 14:49 Uhr

Rund 1500 Menschen sind am Freitag zum Klimastreik nach Bonn gekommen. Foto: Benjamin Westhoff





Von Abir Kassis