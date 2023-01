Nach Hinweisen : 16-jährige Diamond C. aus Bonn wieder aufgetaucht

16-jährige Diamond C. aus Bonn wieder aufgetaucht

Die Bonner Polizei sucht aktuell nach der vermissten 16-jährigen Diamond C. Foto: dpa/Fabian Strauch

Update Bonn Die 16-jährige Diamond aus Bonn, die zuletzt in Auerberg gesehen wurde, ist wieder aufgetaucht. Die Polizei zog am Donnerstagmorgen die Fahndung zurück.

Die 16-jährige Diamond aus Bonn, die seit Montag vergangener Woche als vermisst gilt, konnte in Frankfurt wohlbehalten angetroffen werden. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Die letzte Spur führte nach Frankfurt. Nach Angaben der Polizei, sei dort mit ihrer Bankkarte in einem Restaurant gezahlt worden und der dortige Gastronom habe das Mädchen, nachdem die Polizei sich bei ihm gemeldet hatte, erkannt. Das zuständige Kriminalkommissariat hatte daraufhin Kontakt mit den Frankfurter Kollegen aufgenommen, um die Suche voranzutreiben.

Das Mädchen hatte am Montag vergangener Woche die elterliche Wohnung in der Bonner Weststadt verlassen, um zu einer Freundin nach Bonn-Auerberg zu fahren. Dort hatte die 16-Jährige mit ihr gegen 16.10 Uhr kurz vor der Haustür gesprochen und sich dann zu Fuß in unbekannte Richtung entfernt. Ein Mantrailer-Hund verfolgte eine Spur der Vermissten von Auerberg bis zur Friedrich-Ebert-Brücke (A565).