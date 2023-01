Nach Hinweisen : 16-jährige Diamond C. aus Bonn wieder aufgetaucht

Update Bonn Die 16-jährige Diamond aus Bonn, die zuletzt in Auerberg gesehen wurde, ist wieder aufgetaucht. Die Polizei zog am Donnerstagmorgen die Fahndung zurück.

Die 16-jährige Diamond aus Bonn, die seit Montag vergangener Woche als vermisst gilt, konnte in Frankfurt wohlbehalten angetroffen werden. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilt, wurde Diamond C. in Frankfurt wohlbehalten angetroffen.