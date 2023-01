Polizei bittet um Hinweise : 16-jährige Diamond aus Bonn wird weiter vermisst

Die Bonner Polizei sucht aktuell nach der vermissten 16-jährigen Diamond C. Foto: dpa/Fabian Strauch

Update Bonn Die 16-jährige Diamond aus Bonn, die zuletzt in Auerberg gesehen wurde, wird weiterhin vermisst. Nun gibt es Hinweise darauf, dass sie sich in Frankfurt aufhalten könnte.

Das Mädchen hatte am Montag vergangener Woche die elterliche Wohnung in der Bonner Weststadt verlassen, um zu einer Freundin nach Bonn-Auerberg zu fahren. Dort hatte die 16-Jährige mit ihr gegen 16.10 Uhr kurz vor der Haustür gesprochen und sich dann zu Fuß in unbekannte Richtung entfernt.