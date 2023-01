Polizei bittet um Hinweise : 16-jährige Diamond aus Bonn wird vermisst

Die Bonner Polizei sucht aktuell nach der vermissten 16-jährigen Diamond C. Foto: dpa/Fabian Strauch

Bonn Die 16-jährige Diamond aus Bonn wird vermisst. Das Mädchen wurde zuletzt in Bonn-Auerberg gesehen, dort hatte sie eine Freundin besucht.

Die Bonner Polizei sucht nach der 16-jährigen Diamond. Das Mädchen hatte am Montag die elterliche Wohnung in der Bonner Weststadt verlassen, um zu einer Freundin nach Bonn-Auerberg zu fahren. Dort hatte die 16-Jährige mit ihr gegen 16:10 Uhr kurz vor der Haustür gesprochen und sich dann zu Fuß in unbekannte Richtung entfernt.