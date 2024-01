Vandalismus in der Innenstadt Unbekannte stecken Mülltonnen in Bonn in Brand

Am vergangenen Sonntagmorgen haben unbekannte Täter Mülltonnen in der Innenstadt in Brand gesetzt. Die Feuerwehr musste von 1.45 bis 4 Uhr nachts insgesamt 16 Tonnen, einen Abfallcontainer und einen Sonnenschirm löschen, wie die Polizei Bonn mitteilt. Die Einsätze haben nach aktuellen Informationen am Stadtgarten, dem Hofgarten, an der Kennedybrücke, am Boeselagerhof, der Theaterstraße, dem Stiftsplatz, an der Stiftsgarage sowie dem Wilhelmsplatz stattgefunden. Es wird von einem Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro ausgegangen.