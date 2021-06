17-Jährige mit geistiger Beeinträchtigung : Schülerin aus Bonn mehrere Stunden vermisst gemeldet

Eine 17-jährige Schülerin aus Bonn wurde am Mittwoch für mehrere Stunden vermisst. Foto: dpa/Friso Gentsch

Bonn In Bonn-Medinghoven ist am Mittwoch ein 17-jähriges Mädchen mit geistiger Beeinträchtigung verschwunden. Erst nach mehreren Stunden tauchte sie knapp 20 Kilometer entfernt wieder auf.

Eine 17-jährige Schülerin mit geistiger Beeinträchtigung wurde am Mittwochnachmittag in Bonn-Medinghoven für mehrere Stunden als vermisst gemeldet. Wie die Polizei erklärte, sei das Mädchen gegen 16 Uhr nach der Schule nicht zum üblichen Treffpunkt an der Bushaltestelle erschienen, woraufhin die Beamten verständigt wurden. Knapp vier Stunden später wurde die 17-Jährige von einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Bereich Hennef aufgelesen.