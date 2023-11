Palästinenser fordern Bomben-Stopp 180 Demonstranten folgen dem Aufruf der Palästinensischen Gemeinde in Bonn

Die Palästinensische Gemeinde Bonn hat am späten Mittwochnachmittag zu einer weiteren Kundgebung nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und dem Einmarsch der Israelis in Gaza aufgerufen, diesmal auf dem Münsterplatz. Unter der Überschrift „Stoppt den Völkermord in Gaza! Schluss mit der Unterstützung israelischer Kriegsverbrechen durch Deutschland“ kamen nach Schätzungen der Bonner Polizei rund 180 Teilnehmer zur Demonstration, die durch die Innenstadt führte und am Friedensplatz nach Angaben der Polizei bei friedlichem Verlauf ohne große Zwischenfälle endete. Zwischenzeitlich ließen die Beamten den Protestzug einmal anhalten, weil sich einige Teilnehmer vermummt hatten, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Nachdem sie die ihre Gesichter verdeckenden Schals herunternahmen, ging es weiter.