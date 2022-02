Anwohner wählten den Notruf : 19-Jähriger nach Einbruch in der Südstadt in Untersuchungshaft

Nach einem Notruf konnte die Polizei einen 19-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bonn Nach einem Einbruch in der Bonner Südstadt hat die Polizei am Wochenende einen 19-Jährigen festgenommen, der schon mehrere Einbrüche begangen haben soll. Zeugen hatten Geräusche gehört und den Notruf gewählt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Bonner Polizei hat in der Nacht zum Sonntag nach einem Einbruch in der Südstadt einen 19-Jährigen festgenommen. Der junge Mann soll bereits mehrfach wegen Einbrüchen aufgefallen sein, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Anwohner hatten gegen 1.40 Uhr Geräusche im Erdgeschoss ihres Hauses in der Arndtstraße gehört. Als sie diesen nachgingen, fanden sie die aufgebrochene Haustür und einen durchwühlten Flur vor und wählten den Notruf.

Die alarmierten Polizeikräfte trafen in Tatortnähe den 19-Jährigen an, der Einbruchwerkzeug und Diebesgut bei sich trug. Bei einer Überprüfung kam heraus, dass der Tatverdächtige bereits mehrfach im Zusammenhang ähnlicher Straftaten aufgefallen war. Daraufhin nahmen ihn die Beamten vorläufig fest. Eine weitere mutmaßlich tatverdächtige Person konnte hingegen über die Kaiserstraße fliehen. Der 19-Jährige wurde am Sonntagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatstanwaltschaft Bonn die Untersuchungshaft anordnete.

Die Bonner Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an die Bevölkerung, bei verdächtigen Wahrnehmungen oder Beobachtungen umgehend den Notruf zu wählen. Ein schneller Notruf sei in diesem Fall ausschlaggebend für die Festnahme gewesen.

(ga)