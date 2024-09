Bonn im September 1949 Ein neuer Staat entsteht im Bundeshaus

„Wir wollen dienen den Armen und Bedürftigen, wir wollen die Selbstsüchtigen in Schranken halten, und wir wollen den Schwachen vor dem Starken schützen – in diesem Sinne dienen wir auch am besten dem Frieden in der Welt. Wir bekennen uns nicht zur Macht, sondern zur Gemeinschaft mit anderen Völkern der Welt, und unsere Aufgabe soll es sein, die Würde des Hauses zu wahren.“ Mit dieser Mahnung gibt der erste Präsident des Deutschen Bundestages, der CSU-Politiker Erich Köhler aus Wiesbaden, am 7. September 1949 in der konstituierenden Sitzung des neuen westdeutschen Parlaments den Weg in eine neue Zeit vor. Die Sitzung in Bonn vor 75 Jahren ist staatsrechtlich die Geburtsstunde der Bundesrepublik Deutschland.