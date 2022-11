Polizeieinsatz in Bonn : 20-Jähriger masturbiert in Regionalbahn vor junger Frau

Die Bundespolizei Bonn stellte einen Exhibitionisten, der im RB26 masturbiert haben soll. Foto: Friso Gentsch/Symbol

Bonn Am frühen Dienstagmorgen hat eine Zeugin die Bundespolizei in Bonn alarmiert: Ein junger Mann soll vor einer Frau in der RB 26 masturbiert haben. Die Polizei fasste den Täter und fand Drogen bei ihm auf.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Zeugin hat sich am Dienstagmorgen gegen 2.30 Uhr bei der Bundespolizei Bonn gemeldet. Zuvor hatte sich eine 23-jährige Frau an sie gewandt, weil ein Mitreisender vor ihr masturbiert haben soll. Das Opfer erzählte, dass sie schräg gegenüber des jungen Mannes gesessen haben soll. Dieser habe sie zunächst intensiv angeschaut und sich dann zu ihr gesetzt.

Als die 23-Jährige den Mann nach dem Grund fragte, setzte er sich wieder auf den gegenüberliegenden Platz, zog unvermittelt seine Hose herunter und masturbierte. Die junge Frau stand auf und wandte sich an die Zeugin, die wiederum die Bundespolizei rief.

In Bonn habe der Exhibitionist laut Zeugin direkt Flucht ergriffen. Die Bundespolizei wertete Videoaufzeichnungen der Bahn aus und nahm weitere Zeugenaussagen auf. Circa 30 Minuten später stellten die Bundespolizisten den 20-jährigen Mann aus Sankt Augustin und fanden bei der Durchsuchung eine geringe Menge Amphetamine auf. Sie leiteten Strafverfahren wegen "Exhibitionistischer Handlungen" und "Unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln" ein.

(ga)