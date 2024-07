Angriff im Hofgarten Bonn 20-Jähriger nach Messerattacke auf 15-Jährigen vor Gericht

Tagelang wurde um das Leben eines 15-Jährigen gebangt, der am Abend des 22. März dieses Jahres am Hofgarten mit vier Messerstichen niedergestochen wurde. Tagelang auch hatte eine Mordkommission nach dem flüchtigen Täter gefahndet, der versucht hatte, sich mit einem Flugzeugticket nach Kabul abzusetzen. Der 15-Jährige überlebte, wie die Polizei am 26. März erleichtert mitteilte – und der mutmaßliche Täter wurde einen Tag später festgenommen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Die Bonner Staatsanwaltschaft hat den 20-Jährigen jetzt wegen schweren räuberischen Diebstahls, versuchter schwerer räuberischer Erpressung sowie gefährlicher Körperverletzung angeklagt, wie Behördensprecher Sebastian Buß auf Anfrage mitteilte. Von einem Tötungsdelikt – wie zunächst angenommen – geht der Ankläger nicht mehr aus.