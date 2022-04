Angestellter geschlagen : 20-Jähriger wollte Schuhe aus Geschäft in Bonner Innenstadt stehlen

Bonn Am Donnerstagabend hat ein 20-Jähriger versucht, Schuhe im Wert von 120 Euro aus einem Geschäft in der Remigiusstraße zu stehlen. Die Polizei nahm ihn fest. Vorher schlug der Täter aber noch einen Angestellten

Die Polizei hat einen 20-Jährigen am Donnerstagabend nach einem versuchten Ladendiebstahl in der Bonner Innenstadt festgenommen. Der junge Mann hatte gegen 18.30 Uhr versucht, ein Paar Sportschuhe im Wert von 120 Euro aus einem Geschäft in der Remigiusstraße zu stehlen, so die Polizei. Die Schuhe versteckte er im Rucksack und ging ohne zu zahlen an der Kasse vorbei.