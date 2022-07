Zahl steigt erneut : 22 drogenabhängige Bonner starben im vergangenen Jahr

Am Gedenktag haben Angehörige am Kaiserplatz der gestorbenen Drogenabhängigen gedacht. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn 22 Drogenabhängige sind im vergangenen Jahr in Bonn an einer Überdosis gestorben. Das sind mehr als im Vorjahr. Anlässlich des Gedenktages am Kaiserbrunnen trafen sich unter anderem ihre Angehörigen.



Von Gabriele Immenkeppel

Anna (Name von der Redaktion geändert) kämpft mit den Tränen. „Zwei gute Freunde habe ich in diesem Jahr schon verloren“, sagt die 36-Jährige mit brüchiger Stimme. „So viele meiner Bekannten sind gestorben und ich konnte mich noch nicht einmal verabschieden.“ Ein schlichter schwarzer Sarg aus Pappe, ein Trauerkranz sowie ein paar Kerzen – damit erinnerte die Aids-Initiative Bonn am Donnerstag anlässlich des bundesweiten Gedenktages an die Drogenopfer aus der Stadt. Die Traueraktion fand rund um den Kaiserbrunnen statt.

Die Zahl der Drogentoten ist in Bonn erneut angestiegen. Verzeichnete die Polizei im vergangenen Jahr noch 18 Todesfälle (im Jahr davor waren es elf), so starben 2021 insgesamt 22 Konsumenten. Ein Trend, der sich auch in der landesweiten Statistik niederschlägt. 693 Drogentote gab es in ganz NRW. „So hohe Zahlen hatten wir seit 30 Jahren nicht mehr“, sagt Christa Skomorowsky von der Aids-Initiative. Bundesweit starben 1826 Konsumenten, was einen Anstieg von 16 Prozent bedeutete. Die Dunkelziffer ist allerdings um ein Vielfaches höher, schätzt Skomorowsky. „Denn in dieser Statistik werden nur die aufgeführt, die eindeutig an einer Überdosis gestorben sind. Diejenigen, die an Hepatitis oder Aids gestorben sind, werden nicht erfasst“, erklärt sie.

„Ich denk an Dich, Scooby forever“ oder „Wildboy, wir vermissen Dich“ stand auf den Zetteln, die Skomorowsky und Jürgen Repschläger von der AIDS-Initiative an die Trauerwand hefteten. Um den Betroffenen zu helfen und ihnen ein halbwegs menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, hat die Aids-Initiative ganz konkrete Forderungen: „Überdosierungen, Verelendung, Ausgrenzung und Kriminalisierung der Menschen aus dem Drogenbereich müssen verhindert werden“, betonte Skomorowsky. „Es muss weitere Druckräume geben“, verlangt Repschläger. „Das wäre nicht nur menschlich, sondern das wäre wirklich eine Überlebenshilfe für die Betroffenen.“

Ein anderes Problem seien Rauschmittel, die unkontrollierbar auf dem Schwarzmarkt angeboten werden. „Die immer noch anhaltende Kriminalisierung bedingt einen Schwarzmarkt mit Substanzen unbekannter Qualität. Die Möglichkeit der legalen, aber kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene wäre ein erster wichtiger Schritt“, ergänzt er.