Wechsel an der Spitze 22-jährige Friederike Dietsch führt Bonner Grünen-Fraktion

Friederike Dietsch ist sich durchaus bewusst, dass sie mit der Übernahme der Fraktionsführung noch mehr Zeit als ohnehin schon in ihr kommunalpolitisches Ehrenamt investieren muss. Dennoch will die 22-Jährige, die an der Bonner Uni im ersten Mastersemester Mathematik und Sozialwissenschaften auf Lehramt studiert, ihr bisheriges Amt als Vorsitzende des Ausschusses für Mobilität und Verkehr beibehalten. „Ich bin in der komfortablen Situation, das Ehrenamt gut mit meinem Studium vereinbaren zu können“, erklärt Dietsch, die seit dieser Ratsperiode der Grünen-Fraktion angehört. „Es gibt sicherlich immer wieder anstrengende Phasen in der Ratsarbeit, deshalb habe ich mich bereits darauf eingestellt, dass ich vielleicht etwas mehr Zeit für mein Studium einplanen muss.“ Schließlich sei ihr wichtig, die übergeordneten Ziele im Blick zu behalten. „Der Klimaplan, die Mobilitätswende, Armutsbekämpfung und Digitalisierung sind für mich nur einige der Leitthemen, bei denen wir als Grüne klare Haltung zeigen sollten.“