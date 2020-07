Einsatz am Bonner Busbahnhof : 22-Jähriger bei Messerattacke lebensgefährlich verletzt

Am Bonner Busbahnhof hat es eine Messerattacke gegeben. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn In Bonn ist am Montagnachmittag ein 22-Jähriger bei einer Messerattacke am Busbahnhof lebensgefährlich verletzt worden. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. Eine Mordkommission ermittelt.

Am Zentralen Busbahnhof in Bonn ist es nach Polizeiangaben um kurz nach 16 Uhr zu einer Messerattacke in einem Bus gekommen. Nach ersten Informationen ist dabei ein 22-jährige Fahrgast schwer verletzt worden. Die Polizei ist mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Eine Mordkommission ermittelt.

Wie die Stadtwerke mitteilen, laufen die Untersuchungen über den Hergang noch, der Bus- und Bahnverkehr ist aber wieder vollständig freigegeben. Zuvor war die Südunterführung gesperrt und Busse allesamt durch die Nordunterführung umgeleitet worden. Die Straßenbahnlinien 61 und 62 fuhren zeitweise nur noch von Dottendorf bis zum Haus der Jugend und von der Gegenrichtung aus kommend nur bis zur Thomas-Mann-Straße .

Foto: Benjamin Westhoff Am Bonner Busbahnhof hat es eine Messerattacke gegeben.

Foto: Benjamin Westhoff Am Bonner Busbahnhof hat es eine Messerattacke gegeben.

Foto: Benjamin Westhoff Am Bonner Busbahnhof hat es eine Messerattacke gegeben.

Foto: Benjamin Westhoff Am Bonner Busbahnhof hat es eine Messerattacke gegeben. zurück

weiter

Weitere Berichterstattung folgt.

(ga)