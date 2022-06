Durch U-Bahn und durch Bonn gejagt : 23-Jähriger stellt Taschendieb nach Verfolgungsjagd

Sambolbild. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bonn Am späten Mittwochabend ist einer Frau in Bonn am Hauptbahnhof ihre Handtasche gestohlen worden. Nach einer Verfolgungsjagd durch die U-Bahn und das Bonner Stadtgebiet konnte einer der Täter gefasst werden.



Am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr ist am Bonner Hauptbahnhof einer Frau ihre Handtasche aus ihrem Fahrradkorb gestohlen worden. Da ein 23-Jähriger die Tat beobachtet hatte, wies er das Opfer darauf hin. Die beiden nahmen sofort die Verfolgung auf und sahen, wie die beiden Täter in die Linie 16 der Bonner U-Bahn einstiegen. Dem 23-Jährigen gelang es, ebenfalls in die wegfahrende Bahn einzusteigen.

Als er die Täter auf die gestohlene Handtasche ansprach, stiegen sie an der Haltestelle Bonn-West aus und flohen. Der 23-Jährige rief die Polizei, verfolgte die Täter und gab der Polizei über das Telefon ständig seinen Standort durch. Wie die Polizei mitteilte, nahmen die Täter auf einem Parkplatz Dinge aus der Handtasche, ließen die Tasche fallen und setzten ihre Flucht fort.

Schließlich konnten Beamte der Polizei Bonn einen der beiden Tatverdächtigen im Bereich der Haltestelle Probsthof-Nord stellen. Hierbei fanden sie das Handy und den Geldbeutel des Opfers, nur von einem iPad fehlt noch jede Spur. Nach Angaben der Polizei wurde der 27-jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht. Der andere Tatverdächtige ist weiterhin auf freiem Fuß.

(ga)