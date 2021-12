Polizei veröffentlicht Phantombild : Mann verfolgt 24-Jährige in Bonn und greift sie an

Mann verfolgt 24-Jährige in Bonn und greift sie an

Bonn Die Bonner Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Sexualtäter. Der Mann soll eine 24-Jährige auf der Poppelsdorfer Allee angegriffen haben. Jetzt wurde ein Phantombild veröffentlicht.

Die Bonner Polizei hat am Montag das Phantombild eines mutmaßlichen Sexualtäters veröffentlicht. Der ihm vorgeworfene Vorfall ereignete sich bereits Anfang Oktober. Wie die Polizei mitteilte, soll der abgebildete Mann in der Nacht zum 9. Oktober gegen 4.30 Uhr eine 24-Jährige auf der Poppelsdorfer Allee angegriffen haben. Er soll der Frau zunächst vom Bahnhof aus gefolgt sein und sie dann auf Höhe der Hausnummer 24 zunächst am Arm gegriffen und dann gegen die dortige Treppe gedrückt haben. „Dann ging er sie auf sexuelle Art und Weise an“, so die Polizei in ihrer Mitteilung.