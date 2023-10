Haftrichter ordnet Untersuchungshaft an Tatverdächtiger nach Straßenraub in Bonner Südstadt festgenommen

Bonn · In der Nacht vom 15. Oktober hatte ein Mann eine 19-Jährige in der Bonner Südstadt überfallen und sie beraubt. Die Polizei hat nun einen 24-jährigen Mann festgenommen, nachdem in seiner Wohnung das Handy des Opfers gefunden worden war.

16.10.2023, 13:48 Uhr

Die Polizei fahndet nach dem Täter. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch





Von Tamara Wegbahn