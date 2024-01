Pro-palästinensischer Protest Rund 250 Menschen demonstrieren gegen Solidaritätsveranstaltung mit Israel

Rund 250 Menschen haben sich am Montag nach Polizeiangaben zu einem Protestzug und einer Standkundgebung vor dem Uniforum in der Heussallee in Bonn versammelt, um gegen eine dortige Solidaritätsveranstaltung der Uni für Israel zu demonstrieren. Ab 17 Uhr fand direkt vor dem Uniforum eine Kundgebung statt, die die Palästinensische Gemeinde angemeldet hatte. Daran nahmen laut Polizei zunächst rund 30 Menschen teil. Später kamen noch die Teilnehmer der Demonstration hinzu, die zuvor vom Münsterplatz durch die Südstadt bis ins Regierungsviertel gezogen war. Laut Polizei war diese vom Bündnis „Stoppt den Genozid in Palästina“ angemeldet worden. Polizeisprecher Frank Piontek berichtete gegen 19 Uhr, dass die Demo beendet worden und ruhig verlaufen sei.