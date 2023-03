Geschäft in der Bonner Innenstadt : 26-Jähriger versucht Kleidung im Wert von 370 Euro zu stehlen

Geschäft in der Bonner Innenstadt

Am Montag wurde ein 26-Jähriger in einem Bonner Sportgeschäft bei einem Diebstahl erwischt. Foto: dpa/David Inderlied

Bonn Die Bonner Polizei hat am Montag einen 26-Jährigen vorläufig festgenommen, der versucht hatte, Kleidung im Wert von 370 Euro zu stehlen. Der Ladendetektiv des Sportgeschäftes erwischte ihn gerade noch rechtzeitig.

In einem Sportgeschäft in der Remigiusstraße im Bonner Zentrum hat ein aufmerksamer Ladendetektiv nach Polizeiangaben am Montag einen 26-jährigen Mann bei dem Versuch erwischt, Ware im Wert von 370 Euro zu stehlen. Der Mann hatte die Kleidungsstücke angezogen und unter seiner Straßenkleidung versteckt.