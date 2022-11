Bonner Hauptbahnhof : 26-Jähriger zieht grundlos Notbremse im ICE

Bonn Am Donnerstag soll ein 26 Jahre alter Mann grundlos die Notbremse in einem ICE im Bonner Hauptbahnhof gezogen haben. Ein Drogenschnelltest fiel bei dem Mann zudem positiv aus.

Am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr soll ein 26 Jahre alter Mann in einem ICE grundlos die Notbremse gezogen haben. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann ohne gültige Fahrkarte in einen ICE, der von Wuppertal nach Bonn unterwegs war, gestiegen sein. Als Mitarbeiter der Deutschen Bahn bei der Einfahrt in den Bonner Hauptbahnhof die Fahrkarten kontrollieren wollten, soll der 26-Jährige die Notbremse gezogen haben.