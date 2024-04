Kein Betrieb möglich Ein Drittel der Brunnen und Wasserspiele in Bonn ist marode

Das Frankenbad mit seinem Vorplatz ist ein beliebter Treffpunkt – erst recht, seit das Wasserspiel wieder eingeschaltet ist. Bei Sonnenschein und 25 Grad spielten am ersten warmen Wochenende in diesem Jahr zahlreiche Kinder im und am Wasser. Dass sie bereits klitschnass waren, schien sie nicht zu stören. Sie lachten und rannten um die Wette, ganz nach dem Motto: Wer am längsten unter dem Wasserstrahl stehen kann, gewinnt. Das Wasserspiel am Frankenbad ist einer der 60 Brunnen, die die Stadt Bonn dieses Jahr in Betrieb nimmt, im Gegensatz zu knapp 30 Anlagen in ganz Bonn, die ausgeschaltet bleiben. Diese Brunnen sind marode und müssen komplett saniert werden, heißt es in einer Mitteilungsvorlage der Stadt.