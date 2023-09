Kundgebung in Bonn Mehr als 300 Menschen gedenken in Bonn der Ermordung von Jina Mahsa Amini

Um den Menschen im Iran in ihrem Freiheitskampf ihre Stimme zu leihen, versammelt sich die Bonner Initiative „Frauen* Leben Freiheit Bonn“ seit vergangenem September regelmäßig zu Aktionen und Protesten. So kamen neben Oberbürgermeisterin Katja Dörner am Samstag erneut mehr als 300 Demonstranten dem Aufruf zu einer Kundgebung am alten Rathaus mit anschließendem Demonstrationszug nach.